COVID Intel - by Dr.William Makis

COVID Intel - by Dr.William Makis

Playback speed
×
Share post
Share post at current time
0:00
/
0:00
Transcript
14
7

BREAKING NEWS: Major UPDATE on Alberta Premier Danielle Smith's rush to criminalize Ivermectin & vicious attacks on terminally ill cancer patients! We have filed in Alberta's highest Court

Dr. William Makis MD's avatar
Dr. William Makis MD
Aug 27, 2025
14
7
Share
Transcript

BREAKING NEWS: Major UPDATE on Alberta Premier Danielle Smith's rush to criminalize Ivermectin & vicious attacks on terminally ill cancer patients!

We have just filed in Alberta's highest Court! 🙏

Massive SCANDAL!

You can donate: http://GiveSendGo.com/MakisMD

Give a gift subscription

Share

© 2025 Dr. William Makis MD
PrivacyTermsCollection notice
Start writingGet the app
Substack is the home for great culture